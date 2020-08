Calciomercato Roma, il il passaggio di Juan Jesus al Cagliari si concretizzerà dopo l’annuncio ufficiale dell’inizio dell’era Friedkin

Potrebbe essere la settimana buona per l’approdo di Juan Jesus al Cagliari. Il difensore brasiliano è stata la prima richiesta dell’ex tecnico della Roma Eusebio Di Francesco appena arrivato in Sardegna. Il presidente dei rossoblù Tommaso Giulini sta facendo di tutto per accontentare il suo nuovo mister e secondo quanto riportato da Sky Sport l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo e dovrebbe concludersi dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà dei giallorossi al gruppo Friedkin che dovrebbe arrivare in serata.

Juan Jesus è uno di quei calciatori che la Roma ha ormai da tempo inserito nella lista dei cedibili. Per il brasiliano nelle scorse settimane si era parlato anche dell’interessamento del Parma e del Genoa. La pista però che porta al Cagliari è stata sempre quella più percorribile.

Calciomercato Roma, altri affari con il Cagliari

L’asse di mercato tra la Roma e il Cagliari potrebbe però riservare nuove trattative anche nelle prossime settimane. Il sogno di Di Francesco sarebbe quello di riuscire a portare anche Alessando Florenzi in Sardegna. Un affare difficilmente realizzabile soprattutto a causa dell’ingaggio dell’esterno giallorosso decisamente fuori portata per le casse dei rossoblu.

Per quanto riguarda la Roma invece, sembra che nei giorni scorsi la società giallorossa abbia ricevuto un secco “no” dal presidente Giulini per il portiere Alessio Cragno. Il patron rossoblù considererebbe incedibile il proprio calciatore e non avrebbe nessuna intenzione di intavolare una trattativa con la società capitolina.

