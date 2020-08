Concluso il passaggio di proprietà, la Roma si appresta a vivere i primi vertici di calciomercato con il nuovo management

Anche nella giornata del closing, le indiscrezioni e le voci di calciomercato sulla Roma non si arrestano. Continuano, ad esempio, i contatti con il Napoli che coinvolgono diversi calciatori. In mattinata si è parlato ad esempio del possibile inserimento di Maksimovic nella trattativa per Under, ma l’attaccante turco potrebbe essere coinvolto in un altro tipo di operazione, sempre con il club campano.

Calciomercato Roma, Under e soldi per Milik

Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini, infatti, la Roma avrebbe offerto agli azzurri 20 milioni più il cartellino del mancino turco per arrivare a Milik, valutato 40 milioni dagli azzurri. Una proposta che non dispiacerebbe affatto a De Laurentiis, che preferisce cederlo ai giallorossi piuttosto che vederlo alla Juve, club con il quale il polacco ha un accordo di massima già da tempo. L’ex Ajax continua ad aspettare i bianconeri, ma senza Sarri l’interesse è meno forte, o l’Atletico Madrid.

