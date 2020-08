CALCIOMERCATO ROMA PEDRO – Il prossimo acquisto giallorosso, probabile il primo dell’era Friedkin, è Pedro. Il giocatore spagnolo conclusa la sua esperienza al Chelsea ha deciso di sposare il progetto del club capitolino. Dopo l’infortunio subito nella finale di FA Cup alla spalla avrà bisogno di un periodo di riabilitazione

Calciomercato Roma, Pedro è arrivato

Proprio pochi minuti fa il calciatore è atterrato a Roma, dove poi si dirigerà a Villa Stuart per effettuare le solite visite mediche di rito. Dopo aver chiuso la sua parentesi con il club londinese, si è liberato a costo zero e la Roma non si è fatta sfuggire questa occasione.

