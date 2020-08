NOTIZIE AS ROMA FRIEDKIN INCONTRO FIENGA – In attesa del tanto atteso closing (in arrivo firme e scambio documenti, ndr), con conseguente comunicato ufficiale, arrivano già le prime indiscrezioni sulle prime mosse del Gruppo Friedkin, con il futuro presidente Dan che affiderà tutto a suo figlio Ryan.

Calciomercato Roma, incontro Friedkin-Fienga

Secondo quanto riportato dal giornalista de ‘La Stampa’ Matteo De Santis sul proprio profilo Twitter, nella giornata di mercoledì 19 agosto è previsto un summit di mercato a Londra tra l’attuale amministratore delegato e CEO Guido Fienga, e Ryan Friedkin.

Fissato per mercoledì a Londra il primo summit di mercato tra Fienga e Ryan Friedkin. #ASRoma #calciomercato #Friedkin #Fienga — Matteo De Santis (@matteodesant) August 17, 2020

