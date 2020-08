CALCIOMERCATO ROMA PREZZO KARSDORP – Dopo un periodo non proprio positivo per il terzino destro olandese, che ha visto il ritorno a casa di suo figlio Kylian di un anno e due mesi (per il piccolo un problema su cui vigeva il massimo riserbo, come voluto dalla famiglia e anche dalla società giallorossa). Adesso per lui, e la sua famiglia, è tempo di pensare al futuro, sicuramente più roseo.

Calciomercato Roma, futuro Karsdorp

Di ritorno dal prestito dal Feyenoord, dove in 24 apparizioni è riuscito a realizzare 2 reti e 5 assist in 1818 minuti tra Eredivisie Europa League e coppa nazionale, adesso Karsdorp è ad un bivio, come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘. L’olandese vorrà capire se la Roma gli concederà un’ultima chance, oppure se sarà definitivamente ceduto.

Calciomercato Roma, fissato il prezzo di Karsdorp

Per la cessione, sempre secondo la rosea di oggi in edicola, il club capitolino ha fissato il prezzo del calciatore in 6 milioni di euro circa, dopo che nell’estate del 2017 Monchi lo aveva portato a Roma per 14 milioni di euro più ulteriori 5 di bonus. Da parte sua, ci sarebbe comunque la disponibilità a rimanere nella capitale, ma qualora le aspettative non dovessero essere rispettate, peserebbe l’inaggio da oltre due milioni di euro a stagione. Per lui si ci sono squadre olandesi e inglesi.

