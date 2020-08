Pau Lopez non ha più la fiducia del club e la Roma si sta guardando attorno per un sostituto, arrivato il primo sì

Nella giornata del closing con Friedkin, continuano ad arrivare indiscrezioni importanti anche sul calciomercato. Uno dei nodi da risolvere è sicuramente quello del portiere, con Pau Lopez che non ha affatto convinto alla sua prima stagione in giallorosso. Per il portiere, serve però un’offerta vicina ai 20 milioni di euro per non fare minusvalenza. Tramite ‘twitter’, Nicolò Schira ha confermato l’interesse del Valencia anticipato lo scorso mese da noi, ma non solo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Olsen richiesto in Germania

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il Milan punta il portiere giallorosso

Calciomercato Roma, Sirigu ha detto sì

Secondo il giornalista, uno dei principali obiettivi resta Salvatore Sirigu e la dirigenza romanista avrebbe già incassato il sì del calciatore, attratto dalla possibilità di giocare nella Capitale e ormai in rottura con il Torino. L’ex Psg resta sicuramente un obiettivo meno difficile e più economico rispetto a Cragno, altro candidato forte alla porta giallorossa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, torna di moda Cragno: il piano per il portiere

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!