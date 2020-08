Il calciomercato della Roma si prepara a vivere delle settimane intense. Il passaggio del club nelle mani di Friedkin modificherà le strategie?

I tifosi giallorossi aspettano con ansia le prime nuove di quello che a breve sarà il nuovo proprietario della Roma. Tuttavia non bisogna attendersi certo fuochi d’artificio, considerato che l’obiettivo prima sarà comunque quello di mettere a posto i conti del club.



Calciomercato Roma, Pellegrini e Zaniolo i pilastri

Arriveranno dunque le cessioni di quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club. Juan Jesus e Perotti sembrano ad esempio molto vicini a lasciare la capitale. Cessioni che serviranno soprattutto ad alleggerire il monte ingaggi della società. L’arrivo di Friedkin dunque non modificherà le strategie di mercato dei giallorossi, con Fienga e De Sanctis che saranno impegnati a vendere prima di comprare.

Tuttavia l’approdo del nuovo proprietario mette fine ad ogni possibile voce di calciomercato riguardante Lorenzo Pellegrini e Zaniolo. I due calciatori sono destinati ad essere i pilastri della nuova squadra giallorossa. Per loro è in arrivo un nuovo accordo che li blinderà nella capitale. Come riporta Il Corriere dello Sport gli agenti dei due calciatori dovrebbero essere convocati in sede già prima dell’inizio del nuovo campionato di serie A.

Di certo le offerte non mancano a questi due assi della squadra giallorossa, ma la Roma ha le idee chiare e vuole metterli ancor più al centro del progetto tecnico.

