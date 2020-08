Calciomercato Roma, inizia una settimana bollente: le trattative

Il calciomercato della Roma vivrà delle settimane bollenti prima del ritorno in campo per la ripresa delle ostilità in serie A.

Se è vero che per concludere le trattative ci sarà tempo fino al prossimo 5 ottobre, l’obiettivo di tutti i club sarà quello di avere le rose complete il prima possibile. Anche se è logico che negli ultimi giorni potrebbero esserci delle occasioni da sfruttare al volo per rinforzarsi.

L’arrivo di Friedkin al timone della Roma non cambierà le strategie del club a riguardo. I rinnovi di Pellegrini e Zaniolo renderanno questi due calciatori i pilastri della nuova squadra, ma i dirigenti prima di comprare dovranno vendere. L’obiettivo è snellire la rosa per incassare milioni di euro e alleggerire il monte ingaggi.

Calciomercato Roma, le trattative calde del momento

Come sottolinea il Corriere dello Sport, ci sono diverse cessioni vicine. La prima è quella di Juan Jesus, che pare essere ad un passo dal Cagliari di Di Francesco. Quindi Perotti, che pare essere finito nel mirino del Fenerbahce, pronto a versare 1,7 milioni di euro nelle casse giallorosse per il trequartista argentino. Trattativa che però è stata smentita dal club. Sempre dalla Turchia alcuni rumors vogliono Santon nel mirino del Besiktas. Ma il calciatore pare intenzionato a rimanere nella capitale. Per Fazio – come anticipato in esclusiva da Asromalive – potrebbe esserci un ritorno nella Liga, al Villarreal, dove ritroverebbe Emery suo ex allenatore ai tempi del Siviglia.

Diversa la questione Under, che rimane uno degli obiettivi primari del Napoli. L’esterno offensivo turco viene valutato 25 milioni, ma i partenopei vorrebbero inserire un calciatore nella trattativa. Si parla di Maksimovic più 15 milioni di euro. Pau Lopez rimane sempre nella lista dei possibili partenti, ma solo se arriverà un’offerta importante. In caso di cessione, Sirigu sarebbe in pole position.

