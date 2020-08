Per la Roma oggi è un giorno importante. E’ infatti in programma il closing dell’accordo tra James Pallotta e Dan Friedkin.

Dopo mesi e mesi di trattative il club giallorosso si appresta dunque ad avere un nuovo padrone. Nella mattinata americana, quando in Italia saranno le prime ore del pomeriggio, si concluderà formalmente l’accordo. Come sottolinea Il Corriere dello Sport a Roma i contratti firmati dalle due parti saranno controfirmati in uno studio notarile scelto dall’acquirente.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, Raiola propone un obiettivo al Milan

Roma, Friedkin è già al lavoro

In Italia la famiglia Friedkin dovrebbe arrivare solo dopo il 7 settembre, per evitare la quarantena legata al Covid. Tuttavia è già al lavoro per il nuovo organigramma e per rinforzare la rosa. Dan Friedkins sarà il presidente, il figlio Ryan il suo vice con un ruolo operativo. Per il nuovo Cda, del quale faranno parte anche i manager Watts, Williamson e Walker, bisognerà attendere ottobre.

Il quotidiano sportivo sottolinea come oggi, al termine del closing, ci sarà un comunicato obbligatorio per la Borsa, e quindi un video di Friedkin con le sue prime dichiarazioni. Poi si partirà con la fase operativa, con Fienga e Calvo che dovranno supportare Friedkin in questi primi mesi di gestione del club, primi passi di un programma di rilancio a lungo termine.

LEGGI ANCHE ->Calciomercato Roma, Friedkin si vuole presentare con un doppio colpo

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!