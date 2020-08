Calciomercato Roma, il Napoli offre 22 milioni per Veretout

Il calciomercato Roma non cambia dopo l’arrivo di Friedkin: ci sono in previsione diverse cessioni nel corso delle prossime settimane.

Non è infatti un mistero che la società ha intenzione di snellire il proprio organico e di recuperare attraverso la cessione del calciatori che non rientrano più nei piani tecnici una importante somma economica. Le cessioni tra l’altro consentirebbero di abbassare il monte ingaggi. Nella lista dei partenti ci sono tra gli altri ad esempio Juan Jesus, Fazio, Florenzi e Perotti, elementi ai quali si sta cercando una destinazione.

Ci sono però anche dei gioielli della squadra di Paulo Fonseca che fanno gola ad altri club. E uno di questi è Jordan Veretout, arrivato solo nella scorsa stagione alla corte del tecnico portoghese ma autore di una stagione decisamente positiva. Motorino del centrocampo, è stato un punto fisso della formazione giallorossa.

Calciomercato Roma, Napoli in pressing per Veretout

Veretout è da tempo nel mirino del Napoli e ora i partenopei (che sono interessati anche a Cengiz Under) sarebbero pronti a stringere. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti i partenopei sarebbero pronti a mettere sul piatto una somma di 22 milioni di euro per strappare il calciatore ai giallorossi. Quale sarà il futuro del calciatore? Fonseca lo reputa un elemento importante della sua rosa e senz’altro vorrebbe ancora averlo nella propria squadra.

