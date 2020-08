CALCIOMERCATO ROMA FUTURO SCHICK – Non ci saranno grandi stravolgimenti societari a livello di staff tecnico e sportivo. Il neo presidente della Roma, Dan Friedkin, si affiderà a suo figlio Ryan e al CEO Guido Fienga, che rimarrà stabilmente al suo posto. Quest’ultimo sarà aiutato poi da Morgan De Sanctis e da alcuni agenti che faranno da intermediari nelle varie trattative.

Calciomercato Roma, futuro Schick

Il lavoro grosso dovrà essere fatto in queste settimane, con la cessione dei tanti esuberi che non fanno più parte dei piani di Paulo Fonseca. Uno di questi è Patrik Schick, il quale a Roma non tornerà. In Bundesliga sta bene, ha vissuto una grande stagione, ma nonostante questo non verrà riscattato dal Lipsia, che questa sera sarà impegnato nella prima delle due semifinali di Champions League, contro il Paris Saint-Germain di Tuchel, per volontà dello stesso club tedesco, visto che non intende sborsare i 29 milioni di euro fissati per il diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, Bayer Leverkusen su Schick

Secondo quanto riportato dal sito ‘calciomercato.it‘, c’è il fortissimo interesse di un altro club della Bundesliga per l’attaccante ceco classe ’96. Infatti il Bayer Leverkusen lo considera il profilo adatto per sostituire Havertz nel mirino del Chelsea ed è pronto a far recapitare a Trigoria un’offerta da 30 milioni di euro. Si scalda l’asse Roma-Leverkusen, con l’ex giallorosso Rudi Voeller pronto a sedersi a tavolo con i dirigenti capitolini.

