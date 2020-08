Calciomercato Roma, quanti intrecci con la Juve

Calciomercato Roma, si fa sempre più caldo l’asse tra la Capitale e Torino. Sono molti gli affari che starebbero bollendo in pentola

Secondo quanto dichiarato da Luca Momblano a Juventibus infatti, i giallorossi avrebbero richiesto l’esterno d’attacco Juan Cuadrado ai bianconeri. Il colombiano, dopo la fine dell’avventura di Maurizio Sarri, rischierebbe di trovare poco spazio nelle scelte future del nuovo tecnico Andrea Pirlo, e quindi la Roma ci starebbe pensando in maniera concreta.

Dal canto suo la Juventus avrebbe risposto con una proposta di scambio un po’ surreale. Sempre secondo Momblano infatti, i piemontesi avrebbero offerto il terzino destro Mattia De Sciglio, in cambio di Edin Dzeko. Appare davvero improbabile, allo stato attuale delle cose, che da Trigoria possa pervenire una risposta positiva.

Calciomercato Roma, i giallorossi offrono Florenzi alla Juve

L’ultima indiscrezione sull’asse di mercato Roma – Torino, lanciata dal giornalista Luca Momblano, riguarderebbe il fatto che i giallorossi stanno provando a offrire Alessandro Florenzi alla Juventus. I bianconeri però, non sarebbero tanto convinti della possibilità di acquistare il terzino destro giallorosso.

Florenzi resta comunque uno dei primi nomi sulla lista dei partenti stilata dalla dirigenza capitolina. Il calciatore, dopo un anno trascorso in prestito in Spagna al Valencia, viene di fatto considerato un esubero e di conseguenza la società sta cercando per lui una sistemazione da cui possa trarne vantaggio anche dal punto di vista economico.

Il club di serie A maggiormente interessato al suo acquisto sarebbe l’Atalanta che è in procinto di lasciar partire l’esterno olandese Robin Gosens. Nella giornata di ieri è invece circolata una voce, riportata da Sky Sport 24, che vorrebbe Carlo Ancelotti interessato all’acquisto di Florenzi, per portarlo a giocare in Inghilterra tra le fila dell’Everton

