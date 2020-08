Domani a Londra ci sarà il primo vertice di calciomercato della nuova Roma e giungono novità importanti in entrata e in uscita

Dopo il closing, la Roma inizierà a muoversi con maggiore decisione sul calciomercato, dando maggiore concretezza a discorsi già avviati in queste settimane o intraprendendone di nuovi. Domani a Londra ci sarà un primo vertice con Ryan Friedkin e Guido Fienga, confermato come CEO. Ma non solo. Proprio negli stessi giorni nella capitale inglese ci sarà anche Fabio Paratici, che cerca offerenti per i suoi esuberi ma anche un nuovo numero 9 per la Juventus (Raul Jimenez resta un obiettivo).

Calciomercato Roma, incontro con Paratici a Londra

Secondo ‘La Stampa’, ci sarà anche un incontro tra l’attuale dirigente juventino e la Roma. Come è noto, Paratici resta il primo obiettivo per il ruolo vacante di direttore sportivo, ma in questa occasione si parlerà soprattutto di possibili scambi e plusvalenze. I nomi in ballo saranno quelli di De Sciglio, Bernardeschi, Perin e Romero da un lato, e quelli di Dzeko e Florenzi dall’altro. Sul fronte Zaniolo, la Juve troverà ancora un muro: la nuova era giallorossa deve partire dal numero 22 e da Lorenzo Pellegrini.

