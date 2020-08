Calciomercato Roma, nome nuovo per la porta

La nuova Roma studia cambiamenti anche in porta, ma spera in un’offerta vantaggiosa per Pau Lopez

Costato circa 30 milioni di euro se si considera anche la metà di Sanabria, Pau Lopez non ha assolutamente convinto alla sua prima stagione con la maglia giallorossa. Non a caso, la Roma sta valutando diversi profili, conscia che, in caso di offerte ufficiali e allettanti, il portiere spagnolo è destinato a partire dopo un solo anno. Oltre a Cragno, Gollini, Meret, Musso e Sirigu, nelle ultime ore sta circolando un nome nuovo e sorprendente.

Calciomercato Roma, sondaggio per Andrada

Secondo ‘gianlucadimarzio.com’, infatti, di recente sarebbe stato fatto un sondaggio per Esteban Andrada. In forza al Boca Juniors, il 29enne ha un contratto fino al 2023 e una clausola rescissoria da 25 milioni di dollari, anche se il suo prezzo secondo le informazioni in nostro possesso dovrebbe aggirarsi sui 12-15 milioni.

