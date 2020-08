Calciomercato Roma, “no” secco: salta lo scambio

Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero proposto uno scambio a un altro club di serie A, ricevendo come risposta un “no”

In vista della prossima stagione, continua da parte della Roma la ricerca di un portiere. I giallorossi infatti, non sarebbero per niente convinti di proseguire con Pau Lopez in difese di propri pali. Il rendimento del portiere spagnolo non è stato all’altezza delle aspettative durante quest’anno calcistico.

L’errore sul primo gol di Reguilon nel match di Europa League contro il Siviglia, che ha sancito l’eliminazione dei capitolini dalla competizione, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, e da quel momento Pau Lopez risulta essere ancora di più sul mercato.

Gia da qualche settimana la società sta cercando di trovare possibili acquirenti per l’estremo difensore. Il problema è che la Roma non vorrebbe perderci troppo dal punto di vista economico, considerando i soldi spesi l’anno scorso per acquistare il portiere dal Betis Siviglia (circa 24 milioni di euro).

Calciomercato Roma, salta lo scambio Pau Lopez – Meret

Nello stesso tempo i gillorossi si stanno guardando intorno per riuscire a trovare un’alternativa valida a Pau Lopez. Già da qualche tempo stanno circolando diversi nomi. Si è parlato molto di Salvatore Sirigu, la cui avventura al Torino sembra essere arrivata ai titoli di coda. Poi c’è Pierluigi Gollini, il cui nome è stato sempre accostato in un eventuale scambio con Alessandro Florenzi.

Un altro candidato, che già piace alla Roma da tempo, è Alessio Cragno, ma il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, appare restio a cedere il proprio portiere.

Nelle ultime ore invece, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i giallorossi avrebbero fatto un offerta concreta al Napoli per Alex Meret, proponendo uno scambio di prestiti con Pau Lopez. L’offerta però, sarebbe stata rimandata al mittente, con il patron dei partenopei De Laurentis che avrebbe risposto con un secco “no”.

