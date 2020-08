Il calciomercato della Roma sta finalmente per entrare nel vivo dopo la firma del nuovo proprietario Dan Friedkin.

Non bisogna però attendersi grandi botti di mercato nelle prossime settimane, questa sarà una stagione particolare. Perché si tornerà subito in campo, il ritiro è già alle porte e c’è poco tempo per una eventuale rivoluzione dell’organico. Bisogna lavorare sul campo e anche se ci sarà spazio per le trattative fino al 5 ottobre è logico che nessun allenatore vorrebbe guidare una squadra smontabile come un puzzle.

E allora ci saranno sì i giusti innesti, ma senza rivoluzioni. L’obiettivo della Roma non è cambiato dopo l’arrivo di Friedkin. Prima le cessioni, dalle quali si spera di ricavare tra gli 80 e i 100 milioni, e quindi gli acquisti per rinforzare la rosa di Fonseca.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, previsto un summit tra Fienga e Ryan Friedkin

Calciomercato Roma, il piano di Fonseca

Come riporta Il Corriere dello Sport, le idee del tecnico portoghese sono abbastanza chiare. A Fienga e De Sanctis, che si occuperanno del mercato giallorosso in questo periodo, ha chiesto un portiere, due difensori, un terzino destro, un centrocampista dai piedi buoni e un vice-Dzeko.

Ora la palla passa alla società. In caso di cessione di Lopez sono Cragno e Sirigu i maggiori indiziati ad approdare in giallorosso. Per la difesa il nome è sempre quello di Smalling, affiancato ora da quello di Sokratis dell’Arsenal. In mediana invece il sogno rimane Castrovilli, giocatore che piace molto a Fonseca ma che la Fiorentina pare restia a cedere. Kezdiora della Dinamo Kiev è stato proposto per la fascia destra.

LEGGI ANCHE –>Cessione Roma, è ufficiale: i giallorossi passano a Friedkin

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!