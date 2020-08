Calciomercato Roma, con l’avvento del gruppo Friedkin potrebbe esserci un’accelerata su una delle trattative di mercato dei giallorossi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, la nuova società starebbe provando a chiudere in fretta per il ritorno di Chris Smalling nella Capitale. Il centrale inglese è stato “obbligato” a lasciare in fretta e furia Trigoria nei primi giorni di agosto, dopo il mancato accordo con il Manchester United sul rinnovo del prestito.

Nei giorni scorsi i “Red Devils” hanno provato a intavolare una trattativa per il suo passaggio al Newcastle. Il calciatore ha però espresso il suo rifiuto all’ eventuale destinazione, confermando di conseguenza la sua volontà di tornare a giocare nella Roma.

Non è un mistero infatti, che il difensore si sia trovato benissimo nella squadra giallorossa, ritornando a esprimersi in campo secondo gli standard degli anni passati.

Calciomercato Roma, acquisto di Smalling più vicino

Smalling è stato il vero leader della difesa giallorossa durante l’ultima stagione. Considerando questo, diventa normale giungere alla conclusione che il tecnico Fonseca punti tutto sul suo ritorno per allestire un pacchetto arretrato affidabile in vista del prossimo anno calcistico.

La nuova società giallorossa pare stia cercando subito di accontentare l’allenatore portoghese. Secondo Sky Sport infatti, la Roma avrebbe offerto al Manchester United 20 milioni di euro più 5 di bonus per accaparrarsi le prestazioni del centrale inglese.

Un rilancio economico che fa da contraltare ai tentennamenti delle scorse settimane. A queste cifre infatti, tutte le resistenze dei “Red Devils” potrebbero cedere di colpo, materializzando in maniera piuttosto rapida il ritorno di Chris Smalling in maglia giallorossa.

