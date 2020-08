Calciomercato Roma, non solo Smalling: i nuovi obiettivi per la difesa

Il calciomercato della Roma potrebbe subire ora una accelerata dopo che Dan Friedkin è diventato proprietario del club. Cambiano le strategie per la difesa?

L’obiettivo principale dei giallorossi per regalare una pedina importante nel pacchetto arretrato di Fonseca rimane Chris Smalling. Una vicenda, quella del difensore inglese, che ormai tiene banco da mesi. La Roma vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma il Manchester United non ha intenzione di fare sconti e non molla sulla richiesta di 20 milioni di euro. Una somma decisamente alta per un difensore che ha superato i trent’anni. Il club giallorosso comunque continuerà nel pressing, forte della volontà di Smalling che vorrebbe continuare la sua esperienza italaian.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, previsto un summit tra Fienga e Ryan Friedkin

Roma, ecco chi può arrivare in difesa

Nel frattempo pare chiaro che la società debba anche cominciare a guardarsi attorno. E un nome importante per la difesa potrebbe essere quello di Sokratis Papastathopoulos. Come riporta Il Corriere dello Sport l’ex giocatore di Milan e Genoa sarebbe pronto a tornare in Italia salutando l’Arsenal ad un anno dalla scadenza del contratto. Giocatore ormai maturo, ha anche il vantaggio di conoscere già la serie A.

Un’altra opzione possibile è quella di Rugani, che sembra essere ai margini del progetto Juventus e che potrebbe rilanciarsi altrove. E non si esclude nemmeno l’arrivo di Maksimovic. Il difensore potrebbe essere inserito infatti nello scambio che potrebbe portare Cengiz Under al Napoli e sarebbe una pedina gradita alla società giallorossa.

LEGGI ANCHE –>Cessione Roma, è ufficiale: i giallorossi passano a Friedkin

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!