Calciomercato Roma, l’agente di uno dei calciatori giallorossi più richiesti sul mercato, ha sgombrato il campo da ogni possibile dubbio

Il pressing del Napoli su Jordan Veretout va avanti ormai da settimane. In particolare, secondo la Gazzetta dello Sport, il club di De Laurentis avrebbe offerto alla Roma 22 milioni di euro per l’acquisto del centrocampista francese. Gli azzuri infatti, nella linea mediana, sono in procinto di perdere il brasiliano Allan e avrebbero individuato nel giocatore giallorosso una valida alternativa

Un interesse quello da parte dei partenopei che comunque si era già materializzato nell’estate scorsa, quando però Veretout decise alla fine di prendere la strada della Capitale.

Anche adesso, nei piani futuri del tecnico Paulo Fonseca, il calciatore appare una pedina fondamentale dalla quale ripartire nella prossima stagione. Nel suo primo anno in giallorosso le sue prestazioni sono risultate infatti tra le migliori dell’intera rosa romanista. Di conseguenza, anche i tifosi tremano al pensiero di dover dire addio al centrocampista.

Calciomercato Roma, le parole dell’agente di Veretout

A tranquillizzare l’ambiente, almeno per il momento, sono arrivate le dichiarazioni dell’agente di Veretout. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi ha infatti dichiarato: “Non è un mistero che Jordan è sempre piaciuto al Napoli, l’anno scorso come adesso. Veretout sta bene alla Roma, ha voglia di rimanere, anche noi abbiamo bisogno di interfacciarci con chi sarà il ds per capire alcune cose, ma la sua voglia è quella di restare alla Roma e non andare via”.

Dichiarazioni di circostanza per stemperare la tensione? La risposta arriverà nelle prossime settimane. C’è da giurare comunque, che il Napoli non si arrenderà facilmente e cercherà di fare di tutto per portare il centrocampista francese sotto il Vesuvio.

