NOTIZIE AS ROMA PRIMAVERA TRIGORIA CORONAVIRUS – All’indomani dell’ufficialità del nuovo arrivo nella presidenza giallorossa, arriva una possibile doccia fredda dalle parti del Centro Sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria.

Coronavirus a Trigoria, due sospetti positivi

Secondo quanto riportato da ‘gazzettaregionale.it’, in via del tutto precauzionale le attività del luogo di allenamento capitolino sono sospese, a causa di una presunta positività di due giocatori della Primavera di Alberto De Rossi. Seduta pomeridiana, dunque, annullata, in attesa di capire l’esito dei tamponi, e il conseguente (nel caso) metodo di sanificazione degli ambienti del Centro Sportivo, come previsto dal protocollo.

Allenamenti AS Roma, si riparte il 27 agosto

La prima squadra della Roma si dovrà riunire il 27 agosto agli ordini di Paulo Fonseca per prepararare l’inizio della stagione 2020/2021, con la prima giornata in programma il prossimo 19 settembre. Intanti ieri a Trigoria si è fatto vedere anche l’ex capitano e dirigente Francesco Totti, il quale era andato a prelevare suo figlio Cristian dopo l’allenamento.

