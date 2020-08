Pedro è il primo acquisto della Roma per la prossima stagione. Il calciatore spagnolo ieri è arrivato nella capitale, proprio nel giorno del closing.

E’ un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, per lui parla il palmarés. Ha vinto praticamente tutto nel corso della sua straordinaria carriera. Sia a livello di club (soprattutto con il Barcellona) che con la nazionale spagnola. A 33 anni, dopo la fine del suo contratto con il Chelsea, ha deciso di accettare la corte della Roma. Alla quale potrà garantire classe ed esperienza.

Roma, visita di controllo per Pedro

Come riporta Il Corriere dello Sport questa mattina Pedro, arrivato in Italia insieme alla fidanzata, sarà portato a Villa Stuart. Sarà infatti controllata la spalla operata lo scorso 4 agosto, dopo l’infortunio rimediato in FA Cup. Un atto indispensabile prima di fargli firmare il contratto che lo legherà al club. Un altro controllo arriverà tra una settimana e mezza, quando il giocatore si sottoporrà alla visita medica di idoneità sportiva. Quindi la firma su un contratto che lo legherà ai giallorossi per due stagioni più l’opzione per la terza. Con un ingaggio di circa 3 milioni netti a stagione pià bonus.

Un grande rinforzo per Paulo Fonseca, che confida nel salto di qualità anche grazie all’esperienza di questo straordinario calciatore. Che dovrebbe vestire la maglia numero 17 in caso di cessione di Cengiz Under.

