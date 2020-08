CALCIOMERCATO ROMA PLANES RIMANE AL BARCELLONA – Giorni intensi per le prime manovre della nuova proprietà giallorossa targata Friedkin. Tra i tanti candidati al ruolo di direttore sportivo c’era anche Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona.

Calciomercato Roma, Planes responsabile tecnico Barcellona

Club blaugrana, però, che dopo l’esonero di Setien e l’addio a Eric Abidal, ha deciso di affidare tutta la sezione tecnica proprio a Ramon Planes. L’annuncio ufficiale è arrivat poco fa sul profilo Twitter della società azulgrana, con un immagine che ritrae proprio il dirigente spagnolo, il quale era stato accostato alla Roma anche con un possibile arrivo di Pochettino.

Panchina Roma, avanti con Fonseca

Lato club capitolino, per il momento non ci sarà un nuovo direttore sportivo, e molto probabilmente non ci sarà nemmeno un nuovo allenatore. Si proseguirà con Paulo Fonseca.

L’annuncio

❗ ÚLTIMA HORA – Ramon Planes, nuevo responsable de la secretaría técnica pic.twitter.com/lTYun2kUIL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2020

