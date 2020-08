Calciomercato Roma, sorpasso per Florenzi: trattativa caldissima

Uno dei nodi da risolvere nel calciomercato Roma dell’estate 2020 è la destinazione di Alessandro Florenzi, rientrato dal Valencia.

L’esperienza in terra spagnola non è andata come ci si aspettava per il jolly giallorosso, che è tornato alla Roma dopo la fine del prestito. Il Valencia non lo ha riscattato e ora è in cerca di una nuova squadra che possa garantirgli una maglia da titolare nell’anno degli Europei. Un appuntamento che il calciatore non vuole assolutamente perdere, visto che è ormai in pianta stabile in azzurro e che Mancini lo considera titolare della fascia destra.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, previsto un summit tra Fienga e Ryan Friedkin

Calciomercato Roma, l’Everton su Florenzi

Il cambio di modulo di Fonseca, con il passaggio della difesa a tre e gli esterni più alti, sembrava potere favorire la permanenza di Florenzi in rosa. Ma così non sarà. Al calciatore le offerte non mancano di certo. Cagliari, Fiorentina e anche Juventus sono sulle sue tracce. Del resto avere in rosa un elemento del genere, capace di ricoprire più ruoli, fa sempre comodo.

Il giornalista de “Il Tempo” Alessandro Austini però su Twitter ha rivelato come sia aperta e sempre più “calda” la pista che porterebbe il calciatore all’Everton di Ancelotti. Il tecnico italiano stima molto l’ex capitano giallorosso e lo vorrebbe vedere con la maglia dei Toffees addosso. Il futuro di Florenzi dunque potrebbe essere in Premier League.

LEGGI ANCHE –>Cessione Roma, è ufficiale: i giallorossi passano a Friedkin

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!