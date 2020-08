A Londra per il primo meeting di calciomercato, Fienga proverà a chiudere Smalling ma attenzione al nome nuovo a centrocampo

Capitale del calciomercato per alcuni giorni, Londra sta accogliendo in questi giorni diversi dirigenti italiani. Fabio Paratici, ad esempio, è in Inghilterra per cercare di piazzare qualche esubero, mentre Guido Fienga ha raggiunto Ryan Friedkin per iniziare a pianificare la prossima stagione. Uno dei principali argomenti sarà ovviamente la conferma di Chris Smalling, ma attenzione anche alle manovre a centrocampo.

Calciomercato Roma, idea Jorginho

Già da giorni si parla di un possibile scambio tra Diawara e Torreira, con l’Arsenal, ma nelle ultime ore è emerso anche un nome clamoroso: quello di Jorginho. In uscita dal Chelsea, secondo ‘tuttomercatoweb.com’, l’italobrasiliano sarebbe un’ipotesi reale in ottica giallorossa visto che la Juventus, dopo l’addio di Sarri, ha raffreddato il proprio interessamento.

