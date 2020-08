Il calciomercato della Roma dopo l’arrivo di Dan Friedkin inizia a decollare: in via di definizione lo scambio Milik-Under con il Napoli.

Non ci sono dubbi sul fatto che i giallorossi in questa sessione di mercato cederanno diversi elementi. L’obiettivo è doppio. Da un lato bisogna recuperare risorse economiche cedendo chi non rientra più nei piani tecnici della società, dall’altro grazie a questa mossa il monte ingaggi è destinato ad abbassarsi. Facendo così rifiatare le casse del club.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, previsto un summit tra Fienga e Ryan Friedkin

Calciomercato Roma, Milik primo obiettivo

Questo però non vuol dire che la Roma sarà immobile sul mercato, tutt’altro. Il primo vero obiettivo dei giallorossi e di Friedkin adesso si chiama Milik. Il calciatore polacco piace molto e sarebbe l’alternativa giusta ad Edin Dzeko. Che non si esclude possa partire di fronte ad una offerta irrinunciabile.

Come arrivare al polacco? Venendosi incontro con il Napoli. Come sottolinea Il Corriere dello Sport i partenopei spingono per arrivare a Cengiz Under. L’esterno turco, ormai ai margini della rosa di Fonseca, colmerebbe a Napoli l’addio di Callejon sulla fascia destra dell’attacco. L’affare Milik, che era finito pure nel mirino della Juve, dunque potrebbe andare in porto sulla base della cessione di Under e l’aggiunta di 15 milioni di euro.

La prima scelta di Milik era la Juventus, ma l’addio di Sarri potrebbe avere cambiato le carte in tavola, con una maggiore disponibilità a vestire giallorosso. E visto che c’è l’ok di De Laurentiis all’operazione, la trattativa potrebbe andare in porto a meno di imprevisti.

LEGGI ANCHE –>Cessione Roma, è ufficiale: i giallorossi passano a Friedkin

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!