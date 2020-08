Calciomercato Roma, che intrigo per ds e centravanti

Calciomercato Roma, secondo Luca Momblano, potrebbe esserci un intrigo che riguarda il nuovo direttore sportivo giallorosso che porterebbe con se un centravanti

“Per chi sta lavorando Fabio Paratici?” Questa è la provocazione lanciata da Luca Momblano a Juventibus, Il giornalista durante la diretta ha parlato dei movimenti “anomali” che l’attuale CEO della Juventus sta effettuando.

Secondo Momblano, Paratici non starebbe lavorando a stretto contatto con il nuovo tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo e potrebbe trovarsi a Londra per motivi suoi personali, che potrebbero nascondere di conseguenza una collaborazione già in corso con La Roma.

Calciomercato Roma, Paratici e Milik in giallorosso

Ipotizzando tale scenario, Momblano ha collegato il futuro di Paratici con quello del centravanti del Napoli Milik. Il calciatore è da tempo seguito dalla Juventus, ma se Paratici fosse già in accordo con la Roma, il giornalista ha ipotizzato che anche l’attaccante finirebbe in giallorosso.

A tal proposito Momblano ha ricordato una vicenda che risale ai primi anni ’90, quando Luciano Moggi voltò improvvisamente le spalle alla Roma e portò con se in bianconero due calciatori importanti come Paulo Sousa e Ciro Ferrara che erano ormai in procinto di trasferirsi nella Capitale.

Il nome di Fabio Paratici nelle ultime settimane è stato spesso accostato alla poltrona di direttore sportivo della società capitolina. Alcune voci lo vedrebbero in giallorosso a ottobre, con Ryan Friedkin, Guido Fienga e Morgan De Sanctis, che si occuperebbero di portare avanti le trattative del prossimo calciomercato.

