Calciomercato Roma, scambio con la Juventus: tutti i nomi in ballo

Il calciomercato della Roma sta per entrare nel vivo. Del resto manca già poco all’inizio della prossima serie A.

L’arrivo alla presidenza del nuovo proprietario Dan Friedkin non cambia di molto il programma della società giallorossa. Che prima di tutto ha intenzione di snellire il proprio organico e di recuperare attraverso la cessione del calciatori che non rientrano più nei piani tecnici una importante somma economica. Le cessioni tra l’altro consentirebbero di abbassare il monte ingaggi.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, previsto un summit tra Fienga e Ryan Friedkin

Calciomercato Roma, maxi-scambio con la Juve?

Nella giornata di oggi il Ceo giallorosso Guido Fienga, che si occupa anche della gestione sportiva insieme a De Sanctis, ha in programma a Londra un incontro con Ryan Friedkin. Insieme al figlio del presidente, che sarà l’uomo destinato a seguire più da vicino la squadra, si farà il punto sul mercato.

Come rivela il Corriere dello Sport, lo stesso Fienga nei prossimi giorni incontrerà anche Paratici, dirigente della Juventus. Con il quale si potrebbero mettere in cantiere alcuni scambi che potrebbero garantire anche delle plusvalenze. I giallorossi potrebbero ambire ad arrivare a Rugani, Romero o al portiere Perin. Elementi che potrebbero essere delle buone alternative nella squadra di Fonseca. I bianconeri invece potrebbero mettere nel mirino Florenzi, Riccardi e Cristante. Anche quest’ultimo dunque non sarebbe un elemento incedibile nel calciomercato giallorosso.

LEGGI ANCHE –>Cessione Roma, è ufficiale: i giallorossi passano a Friedkin

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!