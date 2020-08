Calciomercato Roma, durante la presentazione del nuovo tecnico Giampaolo, Cairo ha allontanato il portiere Sirigu dai giallorossi

Tra gli affari futuri in casa Roma, tiene sempre banco la questione portiere. Non è un mistero che tutto l’ambiente giallorosso non sia stato soddisfatto del rendimento di Pau Lopez durante questa stagione. Per questo la società capitolina sta cercando di tenere gli occhi aperti per quanto riguarda il futuro.

Il portiere spagnolo l’estate scorsa era arrivato dal Betis Siviglia tra squilli di tromba, considerando anche i 24 milioni di euro spesi per portarlo nella Capitale. La realtà, però, è stata diversa e alcuni errori commessi in occasione di partite cruciali hanno fatto piombare il destino dell’estremo difensore nel regno dell’incertezza.

Già da qualche settimana circolano numerosi nomi per la difesa della porta giallorossa. Uno dei più gettonati sembra essere quello di Salvatore Sirigu, attualmente al Torino. A tal proposito il presidente granata Urbano Cairo ha voluto fare un po’ di chiarezza su questa situazione.

Calciomercato Roma, Sirigu resta al Torino

Durante la presentazione del nuovo tecnico del Torino Marco Giampaolo, il patron dei granata ha chiuso le porte ad un eventuale passaggio di Sirigu alla Roma dichiarando: “Marco ha tutto quello che gli serve . Lo abbiamo preso per un lungo ciclo. E non è vero che dobbiamo prendere sei giocatori: leggo del portiere, ma noi abbiamo Sirigu e lo teniamo stretto. In attacco abbiamo Belotti, Zaza e Iago e un attaccante non ci serve”.

Giampaolo si è invece espresso sul suo vecchio pupillo Patrik Schick e sulle voci che lo vorrebbero in odore di granata, parlando appunto della difficoltà di una trattativa del genere: “La mancanza di tempo – ha dichiarato Giampaolo – sicuramente mi porta ad orientarmi verso i giocatori che ho avuto, ma non quelli di medio livello, quelli forti. La possibilità di arrivarci è un discorso diverso. Per quanto riguarda il mercato c’è un direttore”.

