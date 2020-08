CALCIOMERCATO ROMA ARRIVA FERATOVIC – Nuovo acquisto in casa capitolina. In attesa di sistemare gli esuberi e piazzare qualche colpo per la prima squadra, intanto prosegue l’ottimo lavoro degli osservatori del club giallorosso.

Calciomercato Roma, preso Feratovic

E’ ufficiale, infatti, l’arrivo del difensore sloveno classe 2002 Amir Feratovic, prelevato dal NK Bravo, squadra militante nella Prva Liga, massima divisione del calcio in Slovenia. “Oggi è un giorno che Amir ricorderà per tutto il resto della sua vita, visto che ha firmato un quadriennale con un grande club italiano”, recita il comunicato apparso sul sito del club sloveno.

Amir Feratović bo okrepil vrste @OfficialASRoma. 19-letni branilec je svoj pečat pustil v naši mladinski selekciji, prepričani pa smo, da se bo z borbenostjo in trdim delom dokazal tudi v novem okolju.#HvalaAmir #MiSmoBravo #EnklubEnaDruzina #SkupajMocnejsi pic.twitter.com/4nvVmSYnT3 — NK Bravo (@NKBravo) August 19, 2020

