NOTIZIE AS ROMA POSITIVO COVID PRIMA SQUADRA – Dopo la conferma della positività di due calciatori della Primavera, arrivata nella giornata di ieri, potrebbe arrivare a breve un altro comunicato della società capitolina di un altro caso di positività.

Coronavirus, positivo un membro della prima squadra

Questa volta però, come riportato dal sito ‘Pagine Romaniste’, l’allarme scatta per la prima squadra. Infatti sembrerebbe che un membro della prima squadra sia risultato positivo al tampone per il Covid-19. Anche in questo caso tutto proviene dalla ‘Sardegna‘, dove nelle ultime ore si stanno registrando numerosi casi di positività al Coronavirus.

Raduno Roma, inizio preparazione il 27

Nelle prossime ore è atteso il secondo tampone, come di consueto. Intanto le attività a Trigoria sono sospese fino al prossimo 24 agosto, con la prima squadra che dovrà presentarsi al Centro Sportivo per l’inizio della preparazione il 27, tre giorni dopo, solamente dopo aver sanificato tutti gli ambienti.

