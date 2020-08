La Roma sta pianificando il suo futuro. E non solo in chiave mercato. Del resto il 19 settembre si torna in campo per la serie A.

L’anno 2020 è molto particolare per il calcio. C’è stato davvero pochissimo tempo per rifiatare. Dopo la lunga pausa legata al lockdown si è tornati in campo solo a giugno e la stagione non può dirsi nemmeno conclusa visto che rimangono da disputare le finali di Champions ed Europa League.

Ma tra qualche giorno si tornerà in campo per i ritiri, visto che dopo la metà di settembre ricomincerà il campionato. In attesa di conoscere i nuovi possibili volti della squadra giallorossa, per adesso si può però conoscere quando sarà possibile vederli sul campo.

Roma-Benevento antipasto di serie A

La squadra giallorossa di Paulo Fonseca avrà opportunità di testare la sua crescita in una amichevole già programmata ad inizio settembre. Giorno 5 infatti la Roma sarà impegnata contro il Benevento di Pippo Inzaghi, neopromossa nella massima serie dopo aver dominato il campionato di serie B. A comunicarlo è stato proprio lo stesso club sannita sul suo sito ufficiale. Un utile test per entrambe, un antipasto della sfida che le due squadre giocheranno poi in campionato. La partita si disputerà a Trigoria ma ovviamente sarà disputata a porte chiuse per rispettare le norme anti-Covid.

