Calciomercato Roma, sembra ormai vicino il trasferimento del centrale giallorosso Fazio in Spagna tra le fila del Villarreal

Dopo l’arrivo del tecnico Unai Emery, il Villarreal ha iniziato una campagna di rafforzamento abbastanza importante in vista della prossima stagione. L’obiettivo degli spagnoli è infatti quello di riuscire finalmente a rivivere i fasti degli anni passati e quidnid, di conseguenza, di competere ad alti livelli sia in patria che in Europa.

Dopo gli acquisti di Kubo, Parejo e Coquelin, la dirigenza si è concentrata su qualche rinforzo nel reparto difensivo. Un’operazione resa necessaria anche a causa degli infortuni di Albiol e Pau Torres. Come anticipato in esclusiva nei giorni scorsi da AsRomalive, le attenzioni del “Sottomarino Giallo” sono andate in direzione di Federico Fazio, centrale della Roma che Emery ha già allenato quando sedeva sulla panchina del Siviglia.

E la trattativa sembra essere davvero in fase di realizzazione.

Calciomercato Roma, Fazio già intravisto in Spagna

Secondo quanto riportato da superdeporte.es infatti, il centrale giallorosso è stato intravisto all’aereoporto di Manises a Valencia. Fazio è stato localizzato all’interno di un locale del terminal con uno zaino e una mascherina della Roma. Questa quindi sarebbe una ulteriore conferma dell’esistenza di una trattativa in stato avanzato tra l’argentino e il Villarreal.

Il contratto del calciatore con i giallorossi scadrà a giugno del 2021 e quindi sarebbe vantaggioso per la società capitolina riuscire a monetizzare qualcosa dal punto di vista economico piuttosto che perdere il centrale a parametro zero nella prossima estate.

Una cosa certa è che continua in maniera inequivocabile il rinnovamento nel reparto difensivo a Trigoria. Allo stato attuale gli unici che sicuramente faranno parte della rosa nella prossima stagione sono Mancini e Ibanez. Urge quindi, non solo vendere, ma anche acquistare qualcuno.

