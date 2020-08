Calciomercato Roma, sembra ormai giunta alla fine la storia tra l’esterno Alessandro Florenzi e i giallorossi. Sulle sue tracce più di una squadra

Siamo ormai ai titoli di coda per quanto riguarda il rapporto tra Alessandro Florenzi e la Roma. L’esterno giallorosso non rientra più nei piani del tecnico Fonseca e, dopo il periodo in prestito trascorso al Valencia, la società giallorossa si sta muovendo per cercare una nuova sistemazione per il calciatore.

A dire il vero, le pretendenti in lizza non mancano. Innanzitutto, già da tempo, è forte l’interesse dell’Atalanta per il giocatore. I bergamaschi dovranno con molta probabilità andare a sostituire l’olandese Robin Gosens che sembra in procinto di continuare la sua avventura calcistica altrove. Florenzi a quel punto sarebbe un profilo gradito dal tecnico Gasperini.

Negli ultimi giorni poi, sarebbe spuntato anche l’interesse dell’Everton allenato da Carlo Ancelotti. Il mister italiano sarebbe un estimatore del terzino giallorosso e starebbe facendo pressioni sulla propria dirigenza per spingerla all’acquisto del calciatore.

Un’altra spasimante in lista d’attesa è la Fiorentina. Il patron Rocco Commisso sta provando a scatenarsi sul mercato per regalare ai tifosi una stagione di alto livello. E sembra che anche per Florenzi si stia muovendo in maniera concreta.

Calciomercato Roma, l’agente di Florenzi dalla Fiorentina

Come riportato infatti da Firenzeviola.it, l’agente di Florenzi Alessandro Lucci, è stato avvistato nella sede della Fiorentina. A questo punto non è difficile immaginare che si sia parlato proprio di un possibile passaggio dell’esterno in riva all’Arno.

Il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè, è da tempo molto interessato al calciatore e sicuramente il suo nome è tra i primi obiettivi per quanto riguarda il prossimo calciomercato che scatterà ufficialmente i primi di settembre.

