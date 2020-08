Calciomercato Roma, il club ha deciso: non si cambia

Il calciomercato Roma sta per entrare nel vivo, dopo il summit che c’è stato ieri a Londra tra il Ceo giallorosso Fienga e Ryan Friedkin.

Un incontro importante che è servito per definire le strategie del club per il prossimo futuro. Non sono cambiati gli obiettivi societari riguardo la questione mercato. La missione numero uno rimane quella di cedere i giocatori che non rientrano più nei piani tecnici, in modo da recuperare delle risorse economiche e nello stesso tempo alleggerire il monte ingaggi. Sono ancora troppi i giocatori in organico e la Roma punta a sfoltire la rosa al più presto.

Calciomercato Roma, Fonseca rimane in panchina

Come riporta Il Corriere dello Sport, non sono stati solo i giocatori ad essere oggetto della discussione tra Fienga e Ryan Friedkin. Si è parlato anche del ruolo di direttore sportivo, con il club che continua a guardarsi attorno prima di prendere una decisione. Ma anche dell’allenatore. Per il momento la Roma, nonostante i rumors degli ultimi giorni, non avrebbe alcuna intenzione di cambiare. Paulo Fonseca lo scorso anno ha fallito l’accesso alla Champions, ma sta già lavorando con il suo staff al prossimo campionato e dunque non dovrebbero esserci ribaltoni all’orizzonte.

