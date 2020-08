Calciomercato Roma, Gerson può regalare un tesoretto

Il calciomercato della Roma in questi giorni sta diventando sempre più bollente. L’obiettivo del club è infatti quello di reperire risorse economiche cedendo gli esuberi.

E sono davvero tanti gli elementi della rosa giallorossa che non sembrano rientrare più nei piani della società. In questo caso però un extra incasso potrebbe essere garantito da un giocatore che ormai da tempo non fa parte della Roma, ovvero il brasiliano Gerson. I giallorosso lo portarono in Italia giovanissimo dalla Fluminense. Il centrocampista brasiliano solo a sprazzi in Italia ha fatto vedere le sue qualità. La stagione in prestito alla Fiorentina quantomeno è servita a rivalutarlo. La Roma lo ha ceduto nella scorsa estate al Flamengo per 11,8 milioni.

Calciomercato Roma, può arrivare una percentuale dalla cessione di Gerson

Sportitalia rivela però che il giocatore adesso potrebbe tornare nuovamente a giocare in Europa. Il Benfica infatti sarebbe pronto a fare un’offerta per il centrocampista. Jorge Jesus, con cui è arrivato fino alla finale del Mondiale per Club al Flamengo, è ora passato al Benfica e vorrebbe portarlo con sé. Gerson nel frattempo è diventato un calciatore completo e il suo valore è aumentato parecchio. Tant’è che nei mesi scorsi si era parlato anche di un interessamento di alcuni club inglesi.

Anche se il giocatore non è più un elemento della rosa giallorossa, la Roma seguirà con interesse l’evolversi delle trattative per Gerson. In caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del calciatore a un altro club, alla Roma sarà riconosciuto il 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al corrispettivo fisso pagato per l’acquisto. Rimane da capire ovviamente se davvero la trattativa andrà in porto e quale sarà il suo prezzo di acquisto.

