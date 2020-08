Calciomercato Roma, dall’Inghilterra arriva la notizia di un interessenei confronti di un centrocampista francese dell’Arsenal

Dopo la notizia di ieri dell’interessamento della Roma nei confronti di Jorginho, un altro rumor di mercato è giunto in queste ore dall’Inghilterra. Infatti, secondo quanto è stato riportato dal The Sun, i giallorossi sarebbero sulle tracce del centrocampista dell’Arsenal Matteo Guendouzi.

Oltre alla società capitolina, sempre secondo il The Sun, sul centrocampista francese ci sarebbe anche l’interesse di altri club europei come Paris Saint Germain, Barcellona e Villarreal. Il 21enne non rientrerebbe più nei progetti tecnici futuri dell’allenatore dei “Gunners” Mikel Arteta che quindi lo avrebbe messo in lista d’uscita.

Secondo L’Equipe, l’Arsenal avrebbe già proposto al Lione Guendouzi più soldi in cambio di Houssem Aouar, classe ’89, che con i transalpini si è messo in luce soprattutto durante questa edizione della Champions League. L’offerta però, sarebbe stata rispedita indietro al mittente.

Calciomercato Roma, “grandi manovre” a centrocampo

In queste settimane va comunque registrata una grande attività per quanto riguarda il centrocampo della Roma. Sono molti gli scenari futuri che potrebbero rivelarsi imprevedibili.

Innanzitutto c’è la situazione che riguarda Jordan Veretout che continua a tenere in ansia i tifosi giallorossi. Nonostante le recenti rassicurazioni dell’agente del centrocampista francese sulla volontà del suo assistito di rimanere nella Capitale, il pressing del Napoli continua ad essere incessante. Se la Roma dovesse decidere di separarsi da Veretout, è opportuno che la dirigenza giallorossa non si faccia trovare impreparata. Anche in quest’ottica va visto l’interesse della società per Jorginho del Chelsea.

Resta sempre in piedi nel frattempo la possibiltà di uno scambio con l’Arsenal tra Diawara e Torreira. Non è un affare che si chiuderà in tempi brevi, ma comunque è una situazione che potrebbe avere un epilogo felice.

