CALCIOMERCATO ROMA INCONTRO LIPSIA PER SCHICK – “Si riparte da zero”, sono queste le dichiarazioni dell’agente di Patrik Schick, Pavel Paska, al sito ‘isport.cz’. Ore caldissime e intense per la trattativa che potrebbe definitivamente lasciare l’attaccante ceco al RB Lipsia.

Calciomercato Roma, Lipsia nella capitale per Schick

Si perché il sito in questione riporta come i dirigenti della società tedesca, non intendono mollare di un centimetro sull’attaccante arrivato in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate, anche se i 29 milioni di euro previsti per il diritto di riscatto non sono la cifra ‘corretta’ per i dirigenti del club tedesco. Una delegazione del club di proprietà della Red Bull, guidata dal Ceo Oliver Mintzlaff, incontrerà la dirigenza giallorossa nelle prossime ore.

Calciomercato Roma, dichiarazioni agente Schick

“Le trattative con la nuova proprietà ora ripartono da zero. Sono curioso di sapere se vorranno vendere Patrik e a quale prezzo. Oppure se lo vorranno tenere. Il viaggio a Roma dimostra un grande interesse da parte del Lipsia”, ha ammesso Paska. Il Lipsia sta provando ad accelerare visto che sull’ex giocatore della Sampdoria è piombato il Bayer Leverkusen, pronto ad accontentare le richieste della Roma, a caccia dell’erede di Havertz, destinato ad andare al Chelsea.

