CALCIOMERCATO ROMA VERETOUT NAPOLI – Atalanta, Juventus, Napoli, tanti club alla ricerca dell’affare, e la Roma potrebbe rientrare tra questi. Tante trattative in ballo, scambi e plusvalenze, il mercato gira intorno ai vari Dzeko, Milik, Florenzi, Under, Veretout. Anche uno solo di questi potrebbe sbloccare tutte le altre trattative tra i club sopra citati.

Calciomercato Roma, pressing Napoli su Veretout

Ieri vi abbiamo parlato di uno scambio a tre, ma per il momento il club giallorosso è impegnato con la cessione degli esuberi. Asse caldissimo, dunque, quello tra i giallorossi e i partenopei, sempre più interessati all’acquisto di Jordan Veretout. Se da una parte l’agente del francese smentisce che il suo assistito possa lasciare la capitale, dall’altra il pressing della compagine guidata da Gattuso è sempre più forte.

Calciomercato Roma, Milik-Under-Veretout

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Roma valuta il centrocampista ex Fiorentina 25 milioni di euro. Il Napoli potrebbe accontentare i giallorossi, anche perché in contemporanea potrebbe chiudersi lo scambio Milik-Under, con un conguaglio pari a 15 milioni di euro in favore del Napoli. La Roma per il momento è ferma a 15 (De Laurentiis ne richiede 20), c’è distanza per Milik e per Veretout, ma le strade potrebbbero incrociarsi a breve.

