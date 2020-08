Calciomercato Roma, Paratici non sarà il direttore sportivo

CALCIOMERCATO ROMA DIRETTORE SPORTIVO PARATICI – Non sarà Fabio Paratici il prossimo diesse del club capitolino. L’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, fa il punto della situazione legato al futuro dell’attuale ds della Juventus.

Calciomercato Roma, niente Paratici

Il dirigente concluderà la campagna acquisti della Juventus e la sua intenzione è quella di restare a Torino, anche per il solido rapporto che lo lega al presidente Andrea Agnelli, riporta il noto quotidiano sportivo in edicola quest’oggi, nonostante il suo contratto sia in scadenza al prossimo giugno. Recentemente ci ha provato anche il Manchester United, senza riuscire ad affondare il colpo. Rimane, con la Roma, l’ottimo rapporto con il CEO del club capitolino, Guido Fienga.

