CALCIOMERCATO ROMA OFFERTO PAREDES – Passati due giorni all’inizio ufficiale dell’era Friedkin e solo qualche ora dall’incontro tra Ryan Friedkin e Guido Fienga, per pianificare le strategie future del mercato giallorosso. La priorità resta quella di sfoltire la rosa cedendo più esuberi possibili, tagliando così anche l’alto monte ingaggi del club.

Calciomercato Roma, proposto Paredes

Domenica finalissima di Champions League a Lisbona tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, Tuchel vs Flick. Parigini che, secondo quanto riportato dal sito ‘lebombedivlad.it’ avrebbero proposto ad alcuni club italiani, Leandro Paredes, con Roma e Juventus potenzialmente interessate. Per i giallorossi si tratterebbe di un ritorno, dopo che l’argentino era stato acquistato da Walter Sabatini nell’estate del 2014, dopo i 6 mesi al Chievo Verona (poi andato in presito anche all’Empoli). Per l’argentino poi esperienza in Russia, allo Zenit, trasferitosi nel 2017, prima di passare poi al PSG due anni dopo.

Calciomercato Roma, futuro Paredes

I transalpini, dunque, non sembrano essere intenzionati a trattenere l’argentino che sicuramente tornerebbe volentieri in Italia. In quella zona del campo la Juventus ha già acquistato Arthur, ma il rinnovo del centrocampo è una priorità per il neo tecnico Andrea Pirlo. Per la società capitolina, invece, tutto dipenderà anche dal futuro di Amadou Diawara e Jordan Veretout, sui quali ci sono rispettivamente Arsenal e Napoli in pressing.

