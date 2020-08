Calciomercato Roma, un nuovo indizio per quanto riguarda il ruolo di portiere potrebbe essere arrivato in queste ore dall’Argentina

Il rebus per quanto riguarda il prossimo portiere della Roma continua ad essere uno degli argomenti principali in questi giorni. La società capitolina infatti, si sta guardando intorno per capire le mosse da effettuare in quest’ottica.

Il futuro di Pau Lopez appare sempre in bilico. La dirigenza giallorossa starebbe cercando eventuali acquirenti per l’estremo difensore spagnolo il cui rendimento non ha convinto nel corso dell’ultima stagione.

Nel frattempo si cerca anche un sostituto. Le alternative di cui si è parlato in queste settimane sono diverse e per ognuna si sta valutando la fattibilità, anche in termini economici, di eventuali trattative.

Sirigu, Gollini, Cragno, Meret, Andrada, sono i nomi che circolano da tempo, e sembrano essere ormai entrati di diritto nell’orbita Roma. E un nuovo indizio nelle ultime ore potrebbe essere arrivato da oltreoceano.

Calciomercato Roma, Andrada verso i giallorossi?

Il Boca Juniors ha infatti ufficializzato l’acquisto del portiere Javi Garcia dal Racing de Avellaneda. Una mossa che secondo ole.com, sarebbe stata compiuta dagli argentini proprio per tutelarsi in vista di un probabile addio dell’estremo difensore Esteban Andrada.

Come già detto, il calciatore è stato accostato negli ultimi giorni alla Roma, e la sua volontà sarebbe in effetti quella di sbarcare in Europa per tentare far fare il salto di categoria alla propria carriera. Un affare che non sarebbe neanche troppo oneroso per la società capitolina, visto che il prezzo del cartellino di Andrada si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Sicuramente la Roma farà bene a sciogliere in fretta il nodo portiere per evitare che vada in scena una vera e propria telenovela di calciomercato.

El arquero Javier García, que llega como jugador libre tras su paso por Racing, firmó su contrato hasta diciembre 2022 y regresa al club donde se formó. ¡Bienvenido a casa, Javi! pic.twitter.com/TuWF7FbhLH — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) August 20, 2020

