Uno dei nodi principali del calciomercato Roma è quello legato al ruolo del portiere. Lopez resta o va via? E chi giocherà tra i pali?

Sono giorni davvero importanti per il futuro della squadra giallorossa. A breve inizierà il ritiro e Paulo Fonseca spera di avere al più presto il gruppo a disposizione. Nel frattempo la società dovrà piazzare quei calciatori che non rientrano più nei piani tecnici dell’allenatore e magari portare nella capitale anche qualche altra pedina. Rimane da capire chi sarà il portiere titolare della squadra giallorossa nella prossima stagione.

Il rendimento di Pau Lopez non è stato soddisfacente, su di lui pesano alcune incertezze che sono state decisive ai fini del risultato. E così la Roma potrebbe pensare di cederlo, anche se non sarà facile. Per evitare una minusvalenza bisognerebbe infatti cederlo per non meno di 20,6 milioni di euro, una somma decisamente importante.

Calciomercato Roma, tutti i nomi per il ruolo di portiere

Nel frattempo il Corriere dello Sport ha fatto il punto su tutte le possibili alternative. Cragno del Cagliari continua ad essere una alternativa, così come lo è Esteban Andrada, estremo difensore del Boca Juniors. Il cui costo, circa 10 milioni di euro, sembra essere accessibile. Decisamente più alto potrebbe essere il prezzo di Gollini dell’Atalanta, ma anche Perin della Juventus potrebbe essere una buona alternativa, considerando anche gli ottimi rapporti con il club bianconero. Uno dei nomi importanti è anche quello di Meret del Napoli, che però i partenopei vorrebbero cedere solo in prestito. Sullo sfondo rimane Sirigu, il cui futuro al Torino rimane da scrivere nonostante il presidente Cairo abbia ribadito l’intenzione del club di tenerlo stretto.

