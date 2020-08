Un mese circa e si tornerà in campo in serie A. Nel frattempo è sempre il calciomercato della Roma uno degli argomenti di maggior discussione tra i tifosi.

La società ha appena cambiato proprietario, passando nelle mani di Dan Friedkin. Non sono cambiati però i programmi a breve termine, che prevedono delle cessioni per far sì che si possa incassare una discreta cifra e nello stesso tempo alleggerire il monte ingaggi. Anche perché i giocatori attualmente in organico sono troppi e Fonseca attende una sfoltita prima dell’inizio del ritiro.

A tenere banco in chiave calciomercato è la questione legata allo scambio Under-Milik con il Napoli. La Roma rimane interessata al centravanti polacco, anche se tutto sembra ruotare attorno a Edin Dzeko.

Calciomercato Roma, Dzeko è il nodo del mercato

Dzeko è stato ed è uno dei calciatori fondamentali per la Roma e per Fonseca. Un vero e proprio leader anche nello spogliatoio oltre che in campo. Il Corriere dello Sport sottolinea come l’ingaggio del bomber di Sarajevo sia molto pesante per le casse giallorosse, ma anche come il club sia molto riconoscente a Dzeko per tutto quello che ha fatto in questi anni.

Il calciatore tra l’altro si trova bene nella capitale ed è pronto a restarci. Non è da escludere però che Inter e Juventus, squadre che lottano per lo scudetto, possano fare un tentativo per lui e a quel punto gli scenari potrebbero cambiare. Come scrive Eleonora Trotta su Twitter, Dzeko è la prima scelta dell’Inter in caso di addio di Lautaro Martinez, mentre la Juventus è nella lista dei desideri di Pirlo: sono attesi sviluppi nel corso della prossima settimana.

