Calciomercato Roma, tre giovani della rosa giallorossa sono pronti a continuare la loro carriera in prestito in serie B.

L’obiettivo del club giallorosso è quello di sfoltire l’organico prima che inizi il ritiro di Paulo Fonseca. Nelle ultime settimane sono rientrati dei calciatori che per il momento non fanno parte dei piani tecnici della società e che per questo motivo dovranno trovare una nuova sistemazione.

Calciomercato Roma, Antonucci e Bouah verso il Cosenza

Come ha rivelato il Corriere dello Sport, ci sono due giovani calciatori che potrebbero continuare il loro percorso di crescita in serie B. Si tratta dell’esterno offensivo Antonucci e del terzino destro Bouah. Il primo è reduce da una esperienza poco felice in Portogallo, il secondo è un elemento sul quale la Roma crede molto. Ma che ha bisogno assolutamente di giocare con continuità. Opportunità che il club calabrese, che si è salvato in extremis nell’ultimo torneo di serie B, potrebbe offrirgli.

E’ possibile invece un prestito in serie C per il giovane centrocampista Zakaria Sdaigui, anche lui a caccia di una opportunità di crescita.

