Calciomercato Roma, spunta un nome nuovo per l’attacco

Calciomercato Roma, i giallorossi continuano a guardarsi intorno per rinforzare il reparto offensivo. Spunta il nome di un attaccante russo

In attesa di capire meglio quale direzione prenderanno le trattative che riguardano Dzeko e Milik, la Roma si guarda intorno cercando di trovare nuovi calciatori in grado di poter rinforzare il proprio reparto offensivo.

In particolare i giallorossi potrebbero cercare un nuovo obiettivo per due motivazioni. Innanzitutto, con Kalinic che probabilmente tornerà all’Atletico Madrid dopo la fine del prestito, bisognerà trovare un’alternativa valida al centravanti titolare.

Il secondo motivo potrebbe essere legato alla difficile realizzazione dell’affare Milik. Intorno all’attaccante polacco rischia di generarsi un vero e proprio caso estivo di calciomercato. La Roma quindi farà bene a tutelarsi, se non vuole restare a bocca asciutta in caso di mancato accordo per il centravanti del Napoli.

Calciomercato Roma, offerto Kokorin

Proprio nelle ultime ore sembra essere arrivato un indizio che potrebbe soddisfare le motivazioni giallorosse. Secondo quanto riportato da Sportmediaset infatti, lo Spartak Mosca avrebbe offerto ai giallorossi la possibilità di acquistare l’attaccante Aleksandr Kokorin.

Il calciatore è appena giunto nella capitale russa a parametro zero, dopo essersi svincolato dallo Zenit San Pietroburgo. Il centravanti rappresenterebbe una opzione low cost per la societa capitolina, e quindi, sempre secondo Sportmediaset, i dirigenti ci starebbero pensando senza scartare a priori l’opportunità.

Nei mesi scorsi lo stesso Kokorin aveva dichiarato di vedere un futuro in Italia per la sua carriera.

