Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Chiariello su Milik, Under e Veretout

Calciomercato Roma, a parlare in esclusiva ai microfoni di ASRL è il giornalista Umberto Chiarello. Da sempre vicino alle vicende del Napoli, con lui abbiamo parlato dei tanti intrecci di mercato che riguardano giallorossi e partenopei

Quanto c’è di vero che la Roma ha provato a fare Meret-Pau Lopez e che Meret può comunque partire?

Molto probabilmente la Roma ha fatto un’offerta al Napoli per Meret, ma il presidente De Laurentis l’ha rifiutata. Questo non significa che il portiere friulano non possa partire. La situazione di Meret è molto complicata perché lui vorrebbe disputare un campionato da titolare, e se il Napoli non glielo può garantire lui preferirebbe andare via.

Il Napoli quanto è disposto a fare per acquistare Veretout dalla Roma?

Il Napoli ci proverà in tutte le maniere ad acquistare Veretout dalla Roma. Il centrocampista francese verrebbe molto volentieri a Napoli, ma onestamente non credo che la società giallorossa sia disponibile a trattare questa cessione.

Calciomercato Roma, Chiariello sullo scambio Milik-Under

Se la Roma realmente offrisse Under più soldi per Milik il Napoli potrebbe accettare questa offerta?

Onestamente non credo che il Napoli possa accettare questo tipo di offerta dalla Roma. In questo momento la squadra giallorossa ha cambiato proprietà di recente, e la vecchia gestione ha lasciato diversi debiti, ma c’è anche da calcolare il fatto che si sta valutando l’uscita dalla borsa perciò in quel caso ci sarebbero ancora meno soldi per il mercato. L’unica cosa che mi viene in mente è l’inserimento di Veretout e Under per Milik così si potrebbe intavolare una trattativa. Il mio pensiero è che alla fine lo scambio tra l’esterno turco e l’attaccante polacco alla fine si farà perché Dzèko andrà via dalla Roma.



Il Napoli sarebbe disposto a cedere Maksimovic alla Roma?

Partiamo dal fatto che la Roma con il rientro di Smalling allo United, e le cessioni di Juan Jesus al Cagliari e il prestito di Cetin al Verona la squadra giallorossa è a corto difensori, e Maksimovic sarebbe un ottimo elemento da aggiungere alla rosa di mister Fonseca.

a cura di Danilo Conforti

