Sono giorni chiave per il calciomercato Roma, che deve risolvere la questione legata a Edin Dzeko. Resta o va via?

Rischia di diventare una telenovela di mercato quella che riguarda il centravanti bosniaco e gli altri calciatori che, a cascata, potrebbero muoversi in base al suo futuro. Dzeko è uno dei leader della squadra di Fonseca, calciatore importante in campo ma anche nello spogliatoio. Ha 34 anni e altri due anni di contratto con la Roma. Con un ingaggio decisamente importante, di 7.5 milioni di euro a stagione. Le offerte non gli mancano di certo. Lo scorso anno l’Inter sembrava molto vicina a lui, ma Dzeko ha scelto di rimanere in giallorosso. E la sua volontà di rimanere nella capitale non sembra essere cambiata nonostante sulle sue tracce ci sia la Juventus.

Calciomercato Roma, cosa deciderà Dzeko?

Il Corriere dello Sport sottolinea come la Roma non prenderà alcuna decisione sul suo bomber. La palla sarà nelle mani di Edin Dzeko, sarà lui a decidere il suo futuro. Se deciderà di andare via, accettando le avance dei bianconeri, allora a quel punto ci sarebbe un’accelerata sullo scambio Milik-Under con il Napoli. Anche se il centravanti polacco spera ancora di poter approdare proprio alla Juventus e dunque non sarebbe ancora convinto dell’operazione.

