Calciomercato Roma, i giallorossi si affideranno temporaneamente a una soluzione interna per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo

Il prossimo calciomercato, che si aprirà a settembre, sarà affidato nelle mani di Morgan De Sanctis. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, l’ex portiere giallorosso riceverà l’investitura ufficiale da direttore sportivo il 24 agosto. In questo modo potrà, secondo regolamento, svolgere tutte le operazioni.

Prevale quindi, almeno per il momento, la soluzione interna per quanto riguarda la figura di nuovo ds. De Sanctis lavorerà a stretto contatto con Ryan Friedkin e Guido Fienga per costruire la squadra in vista della prossima stagione.

Uno scenario questo che era già ipotizzabile sin da quando la trattativa per il passaggio societario era in fase di chiusura. Per il futuro invece, continuano a circolare alcuni nomi che potrebbero successivamente prendere il posto di De Sanctis.

Calciomercato Roma, Paratici, Ausilio e Giuntoli per il futuro

Secondo quanto riportato de Il Messaggero, il nome in cima alla lista dei desideri del gruppo Friedkin rimane sempre quello di Fabio Paratici. L’attuale CEO della Juventus sarebbe il migliore secondo i texani, per aprire davvero un nuovo ciclo.

Gli altri nomi che circolano come eventuale nuovo direttore sportivo, sono entrambi italiani. Il primo è Piero Ausilio, che piace molto a Fienga, mentre spunta anche il nome di Cristiano Giuntoli che potrebbe anche lasciare il Napoli alla ricerca di una nuova avventura professionale.

Al momento sembra scontato quindi, che la nomina di De Snactis rappresenti solo una soluzione pro tempore. Ma mai dire mai. Se l’ex portiere giallorosso dovesse svolgere un buon lavoro, potrebbero anche esserci delle sorprese inaspettate.

