Calciomercato Roma, la Juventus, interessata a due giallorossi, propone il difensore Rugani come pedina di scambio

L’asse di calciomercato tra Roma e Juventus in questo periodo sembra essere più caldo che mai. I bianconeri dopo l’arrivo del nuovo tecnico Andrea Pirlo, pare siano molto interessati ad alcuni giocatori giallorossi. Il primo nome presente sul taccuino dei dirigenti piemontesi è senz’altro quello di Edin Dzeko.

Il destino del centravanti bosniaco in queste ore è sempre di più avvolto nel mistero e anche il suo agente Silvano Martina non ha chiuso le porte ad un’eventuale trasferimento dichiarando ieri a Sportitalia : “Edin alla Juventus? Per ora resta alla Roma, poi si vedrà”.

Superfluo ricordare che sull’attaccante rimane comunque sempre vivo anche l’interesse dell’Inter, con il tecnico Antonio Conte che lo insegue sin dal suo arrivo a Milano nell’estate scorsa. L’allenatore nerazzurro considera Dzeko la migliore alternativa per ricoprire il ruolo di vice – Lukaku.

Calciomercato Roma, la Juve offre Rugani

Oltre a Dzeko sembra però che la Juventus abbia messo nel mirino altri giocatori della rosa giallorossa. In particolare, secondo quanto riportato da La Stampa, dopo i tentennamenti dei giorni scorsi, pare che i bianconeri abbiano rivelato il loro interesse per Alessandro Florenzi. L’esterno è uno dei nomi più caldi del mercato in uscita della Roma. Su di lui infatti, è forte l’interesse di altre società come Fiorentina, Atalanta ed Everton.

L’altro calciatore che potrebbe interessare alla “Vecchia Signora” è l’attaccante olandese Justin Kluivert. La Juventus, sempre secondo La Stampa, per arrivare ad uno dei due obiettivi, avrebbe offerto in cambio alla squadra capitolina il difensore Daniele Rugani. C’è da dire che questa idea non rappresenta una novità.

Anche in passato infatti, in più di una eventuale trattativa tra Roma e Juventus, il nome di Rugani è spesso saltato fuori come pedina di scambio. Infine, secondo il quotidiano torinese, rimarrebbe sempre vivo l’interesse dei giallorossi nei confronti di Federico Bernardeschi.

