Il calciomercato Roma si prepara a vivere le sue fasi cruciali. E il reparto difensivo sarà uno di quelli che subirà maggiori cambiamenti.

I giallorossi sono impegnati in questi giorni a mettere a segno dei colpi importanti per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca. Ormai manca davvero poco alla ripresa delle ostilità in serie A e tutte le squadre proveranno a trovare quei giocatori adatti al loro gioco. Anche se la campagna trasferimenti chiuderà solo il prossimo 5 ottobre.

Non è una novità il fatto che i giallorossi dovranno prima cedere delle pedine importanti. Una di queste è Florenzi, che pare essere essere nel mirino di Fiorentina e Everton.

Calciomercato Roma, rivoluzione in difesa

Ci saranno diversi cambiamenti nel pacchetto arretrato. Anche perchè Juan Jesus e Fazio ormai sono vicini alla cessione. Il brasiliano oltre al Cagliari adesso piace anche al Leicester, in cerca di un centrale d’esperienza. Per Fazio potrebbe esserci un ritorno in Spagna, Emery lo vorrebbe al Villarreal come anticipato in esclusiva da Asromalive.

In attesa di capire se Smalling tornerà o meno nella capitale, come sperano tutti i tifosi giallorossi e anche Paulo Fonseca, bisognerà andare a caccia di altre pedine. E Il Corriere dello Sport sottolinea come nel mirino ci sia Maksimovic del Napoli. Club con il quale ci sono in atto delle trattative importanti e che potrebbe arrivare indipendentemente dal ritorno del Napoli.

